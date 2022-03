C’est le Mbappé Saint-Germain!

L’heure des adieux se rapproche. Le PSG a cependant mesuré dans une frénétique anticipation, dans une vertigineuse suspension du temps, le vide que devrait laisser Kylian Mbappé. Ce choc de milieu d’après-midi entre la semelle de Gana Gueye et son pied gauche a fait retentir toutes les sirènes au Camp des loges.

L’espace de quelques heures, entre la crainte hâtive d’une fracture et le diagnostic d’un hématome, résorbable illico presto entre « cryo » et « méso », résorbé même selon Mauricio Pochettino hier soir – « il est tranquille et nous aussi » –, Paris s’est vu tout nu. Le roi présumé – Messi – a dû se sentir tout aussi dévêtu. L’importance d’une présence ne s’évalue jamais aussi justement que dans le paradoxe de l’absence. Du vide d’un projet sans visée collective remplit de la plénitude d’une individualité. Mbappé fait peur à son adversaire simplement par sa présence avant de lui confirmer dans l’action suivante la pertinence de sa crainte.