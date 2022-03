Euro, Al-Khelaïfi, Messi, la pression: il a résisté à tout!

Tôt ou tard, sa volonté s’exercera. Mbappé a renforcé sa conviction dans l’adversité l’été passé, avec des mois de juillet et d’août qui auraient pu au contraire le déloger de ses certitudes. Or il doute encore moins de lui depuis ces péripéties estivales. Pris dans ses courses, il lui arrivait d’être ailleurs. Plus maintenant.

Sa gestion de l’Euro, où il est passé pour un bouc émissaire, l’a fait mûrir.

Et tout s’est enchaîné, emmêlé pour lui à partir de ce tir au but manqué contre la Suisse. Le PSG a refusé les 200 millions €, ou 180, peu importe, que Tonton Pérez avait soudain sortis de sa tirelire, pour exaucer le vœu de Mbappé tout dévolu au Real Madrid. Nasser al-Khelaïfi en a fait une question de principe, comme avec Neymar en son temps : on ne s’incline pas devant l’Occident. Et de toute façon, au Qatar, l’argent n’a aucune valeur. Il lui a ensuite mis Lionel Messi dans les pieds, lâché par le Barça ou l’inverse, peu importe.