Di Maria pourrait le remplacer en cas de besoin

À l’écoute des déclarations hier en conférence de presse, Kylian Mbappé devrait pouvoir tenir son rang ce mercredi soir et composer, en compagnie de Neymar et Lionel Messi, la triplette offensive du PSG. Mais si le Français était finalement contraint de débuter sur le banc, qui pourrait le remplacer ?

Le premier nom qui vient à l’esprit, c’est évidemment celui d’Angel Di Maria. Celui dont le contrat se termine en juin prochain et qui serait déjà à la recherche d’un nouveau club pourrait profiter de cette soirée de gala pour enfiler son plus beau costume et faire le show sur la pelouse du Real Madrid, un club au sein duquel l’Uruguayen a évolué entre 2010 et 2014 et où il a planté une vingtaine de buts (22 précisément) en 124 rencontres.