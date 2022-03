Ligue des champions: l’express Lewandowski

En marquant un triplé en seulement 22 minutes, le Polonais a permis au Bayern d’écraser Salzbourg (7-1) et de se qualifier pour les quarts de finale. Dans l’autre match, Liverpool a perdu contre l’Inter (0-1) mais a tout de même décroché son ticket.

Durant toute leur carrière, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont cessé de se renvoyer la balle. Son utilisation de façon répétitive pour faire trembler les filets n’a finalement pas permis de les départager, pas plus que l’accumulation des trophées collectifs et des récompenses personnelles, au cœur d’un monde où l’analyse de l’instant a toujours primé dans une lutte qui tend à s’essouffler… au fil du temps.