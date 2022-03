Guerre en Ukraine: en douze jours, plus de deux millions de personnes ont fui le pays

La Commission européenne a débloqué 500 millions pour de l’aide humanitaire. « Et s’il faut plus, nous ferons plus », martèle son vice-président Margaritis Schinas.

En douze jours, plus de deux millions de personnes ont fui l’Ukraine, dont la moitié d’enfants, estime l’Unicef. « Et ce n’est pas fini, Poutine, ne va pas s’arrêter, a martelé, mardi, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. Nous devons accueillir tous ces réfugiés. » Et de pointer une cause d’inquiétude particulièrement vive : les plus jeunes. « On en voit certains franchir la frontière, seuls. Nous devons leur accorder une protection, leur permettre d’avoir une vie normale, d’aller à l’école. Et surtout, nous devons les protéger contre les criminels. Ces enfants ne peuvent pas devenir les victimes de trafiquants d’êtres humains. »