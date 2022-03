La rotation du personnel a baissé de 16% l'an dernier (Securex)

Un travailleur belge sur 20 (5,1%) a démissionné en 2021, une proportion stable en comparaison avec 2020, et seuls 3% des travailleurs ont été licenciés, "grâce entre autres, aux mesures liées au coronavirus", pointe Securex.

Les travailleurs plus âgés sont moins tentés de changer d'emploi, puisque seuls 1,9% des plus de 55 ans ont quitté volontairement leur travail. Le chiffre est de 11,9% chez les moins de 25 ans et de 11,1% pour les 30 ans et plus.