Nucléaire: la pique de François De Smet à Georges-Louis Bouchez (vidéo)

Interrogé sur le fait que le parti Ecolo a viré sa cuti, récemment, affirmant au Soir, par la voix de son coprésident, Jean-Marc Nollet, que la prolongation du nucléaire n’était plus exclue, François De Smet s’est réjoui de ce changement de perspective.

Invité sur les ondes de La Première pour parler de la guerre en Ukraine, d’une part, et de l’indépendance énergétique belge, d’autre part, le président de Défi, François De Smet, a lancé une petite pique à Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Il a ainsi fait référence à la sortie de Georges-Louis Bouchez, au début de l’année 2022, sur Valérie Pécresse et Eric Zemmour : « Valérie Pécresse a été chiraquienne, sarkozyste, macroniste et maintenant elle ressort le Kärcher. J’ai plus de respect pour Zemmour que pour Pécresse. Je préfère quelqu’un dont je combats les idées mais qui au moins a une cohérence dans ses idées que quelqu’un qui, selon la courbe du sondage, change d’avis tout le temps. »