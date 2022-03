Michèle George, double championne paralympique, sacrée Cavalière de l’année!

Le monde belge de l’équitation s’est retrouvé mardi soir à Bruxelles pour fêter et consacrer ses meilleurs représentants de l’année 2021. Une manifestation qui revêtait une importance particulière dans la foulée de deux saisons bien sûr perturbées par le covid, et aussi d’une année olympique.

Une autre athlète paralympique, Manon Claeys (36 ans) a reçu le « Trophée du Jury » pour ses deux médailles de bronze également glanées en dressage (classe 4) à l’occasion des Jeux de Tokyo.

« Performance de l’année » pour les médaillés de bronze à Tokyo

Sans grande surprise, l’équipe de saut d’obstacles emmenée par Peter Weinberg a quant à elle été gratifiée du trophée de la « Performance de l’année » ; une juste récompense pour les médaillés de bronze de Tokyo, un quatuor composé de Grégory Wathelet, Jérôme Guéry, Pieter Devos et Niels Bruynseels. « Quel Homme de Hus », l’étalon de 15 ans que monte Jérôme Guéry, a quant à lui été sacré « Cheval de l’année ».

Des jeunes qui poussent !

Dans la même logique, le jury s’est bien gardé de départager les Espoirs de l’année en décernant le trophée de « Rookie of the Year » aux trois équipes de jeunes de saut d’obstacles… qui ont toutes trois été sacrées championnes d’Europe l’an dernier ! Il s’agit de l’équipe « Children » (Estee Bomere, Yari van den Branden, Nikita van der Meerschen, Seppe Wouters, Brent De Schrijver) emmenée par Jean-Jacques Matthijs ; celle des « Juniors » (Bart Jay Junior Vandecasteele, Anthony Philippaerts, Evelyne Putters, Aurelia et Tristan Guisson) ; et enfin celle des « Young Riders » (Emilie Conter, Thibeau Spits, Thibault Philippaerts, Maartje Verberckmoes, Alexander Housen), ces deux dernières étant coachées par Rik Deraedt.