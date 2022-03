Le bénéfice net d'Adidas presque quintuplé en 2021, optimiste pour 2022 malgré l'Ukraine

Après avoir longtemps servi de locomotive des ventes, la Chine a évolué dans un "environnement de marché difficile", selon un communiqué.

Les ventes ont reculé de 24% au dernier trimestre, sur un an, et la croissance annuelle a été limité à 3%, loin des performances en Europe Moyen-Orient (+24%) et Amérique du Nord (+17%), à taux de changes constants.

La marque aux trois bandes a en particulier été visée par des appels au boycott en Chine, après avoir aux côtés d'autres marques, arrêté d'acheter du coton de la province du Xinjiang, où des associations reprochent à Pékin de soumettre la minorité d'Ouïghours au travail forcé.

Adidas a confirmé à l'AFP avoir nommé Adrian Siu pour diriger les affaires en Chine à partir d'avril, remplaçant l'actuel responsable Jason Thomas à qui d'autres responsabilités ont été confiées dans le groupe.

Les coûts de fret supplémentaires sur fond de pénuries de containers dans les ports, notamment en Chine, ont par ailleurs fait que la marge brute du groupe a atteint 50,7%, contre 52% visés initialement.

Adidas s'attend néanmoins pour 2022 à la poursuite de la croissance "à deux chiffres" des ventes "malgré une incertitude accrue".