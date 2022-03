La scale-up belge Proxyclick rachetée par l'entreprise britannique Condeco

Grâce à cette opération, Condeco va doter sa plateforme en ligne de planification et de réservation d'un outil gérant l'accueil des visiteurs, "ce qui lui permet d'étoffer sa solution multi-services aux entreprises et de se différencier sur ce marché en forte croissance", appuie la société britannique. Elle compte déjà plus de 2.000 sociétés dans son portefeuille de clients.

Le logiciel de Proxyclick, sacrée "scale-up de l'année" en 2020, est utilisé dans quelque 10.000 sites répartis dans 110 pays. L'entreprise, basée à Bruxelles, compte parmi ses clients des grands groupes comme L'Oréal, EY, Revolut, PepsiCo, UCB, Airbnb?