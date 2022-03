Mondial des rallyes: Ypres dévoile son parcours

Plus de fastidieuse escapade vers Francorchamps : inscrit pour la deuxième année consécutive au calendrier mondial (en lieu et place du rallye d’Irlande cette fois), le Rallye d’Ypres 2022 se déroulera entièrement dans la région d’Ypres, du 18 au 21 août prochains !

Francorchamps inaccessible à une semaine du Grand Prix

« Ce n’est pas seulement la longue liaison vers Spa-Francorchamps qui a joué un rôle dans la décision de rester à Ypres. Il n’était pas non plus possible de terminer le rallye WRC sur le circuit de Spa-Francorchamps, car à ce moment-là, les préparatifs du Grand Prix de Formule 1 auront déjà commencé », explique Alain Penasse, Président du Club Superstage.

Le Rallye d’Ypres se déroulera dès lors sur trois jours dans la région du Westhoek, avec 282 km des 695 km prévus sur le week-end à parcourir contre la montre, soit 40,56 % de la distance totale en course. Sans précédent dans le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA.

Petite escapade en France le vendredi

L’événement débutera le jeudi 18 août dans la foulée d’un cérémonial de départ tenu sur la Grand Place d’Ypres, après quoi les équipages se rendront à Nieuwkerke pour le Shakedown, prévu dès 16h00. Le vendredi 19 août, deux boucles de quatre épreuves spéciales sont prévues, avec d’abord Valetèrent, puis Westouter, qui se déroulera partiellement sur le territoire français. Suivront la spéciale de Mesen-Middelhoek, avec son célèbre départ sur la place du marché de Mesen, et enfin celle de Langemark.

Le Kemmelberg en apothéose !

Le samedi, deux boucles de quatre spéciales seront à nouveau au programme, avec les classiques de Reninge, Dikkebus, Wijtschate et Hollebeke, qui avec ses 22,41 km sera le plus long chrono du week-end. Le Rallye d’Ypres s’achèvera le dimanche 21 août avec deux autres classiques dans des cadres mythiques, Watou et Kemmelberg. Après le second passage à Watou, les concurrents se regrouperont à Loker et se prépareront pour la Wolf Powerstage sur le Kemmelberg, un tracé de 13,38 km très représentatif et qui reflète parfaitement l’histoire de ce rallye asphalte.