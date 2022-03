Rien ne va plus à Manchester United: Cristiano Ronaldo viendrait désormais à l’entraînement avec des gardes du corps et voudrait rejoindre… le PSG!

Le derby perdu face à Kevin De Bruyne et les Citizens a laissé des traces à Manchester United. Au-delà de la frustration d’avoir été surclassé par son plus grand rival, le club mancunien a également vu ses chances de qualifications pour la Ligue des Champions fortement réduites. Mais ce n’est pas ce qui crée le plus de tensions au sein du vestiaire. Le plus gros problème de Ralf Rangnick, pour le moment, ce serait Cristiano Ronaldo…

Frustré de ne pas avoir été sélectionné pour affronter l’équipe de Pep Guardiola, alors qu’il n’était pas blessé comme annoncé, le Portugais aurait pris la décision de quitter Manchester United à la fin de cette saison si les Red Devils n’obtiennent pas leur billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ce qui, avec un point de moins et deux rencontres de plus qu’Arsenal, dernier qualifié pour la grande compétition européenne, semble assez compromis. Pire encore pour les supporters mancuniens : selon la presse anglaise, l’ancien Madrilène aurait déjà choisi sa prochaine destination. Il voudrait en effet rejoindre le Paris Saint-Germain afin de former une attaque de rêve avec Neymar et Lionel Messi. Ce qui induirait, forcément, un départ de Kylian Mbappé du club parisien…