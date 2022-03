«Si on n’aime pas un personnage, on a un problème»

Selon Joël Dicker, « un personnage de roman, c’est quelqu’un qu’on doit connaître bien et qu’on aime quand même, parce que quelque chose de plus fort que leurs défauts nous attache à eux ».

Votre écriture est simple et efficace. Très visuelle.

C’est difficile d’être simple. Ça exige du travail de construire et de raconter de façon simple des rebondissements, des personnages qui sont complexes quand même, des allers-retours dans le temps. Et de donner une impression de fluidité malgré tout. Et si mon écriture est visuelle, c’est parce que je ne décris pas grand-chose, j’ai horreur de ça en tant que lecteur. Je laisse le lecteur face à ses responsabilités, je l’implique, je le force à évoquer en lui un maximum d’images issues de son imaginaire. C’est la force de la littérature. Si je vous raconte une histoire avec un dragon ou une maison, je n’ai pas besoin de vous en dire plus. Je sais que vous avez forgé une image dans votre esprit. C’est la force de notre esprit et c’est la force de notre imaginaire.