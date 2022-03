Bourse de Bruxelles - Rebond du BEL 20 après un recul de 7% en quatre jours

Solvay (90,16) et AB InBev (51,81) suivaient avec des mieux de 6,7% et 6,8%, Ageas (40,82) et GBL (88,30) s'appréciant de 5,3% et 5%, WDP (34,22) et Aedifica (105,30) de 5,2% et 4,6%.

Sofina (332,60) et Aperam (44,75) valaient 4,1% de plus que mardi, Melexis (75,50) et Elia (129,30) s'appréciant de 3,5% et 2,4%.