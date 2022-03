Le système Joël Dicker: «Le lecteur et moi, on part ensemble à l’aventure»

Pardessus chiné crème, bottillons en nubuck, élancé et le regard curieux, Joël Dicker s’est déplacé à l’aéroport de Genève, où il vit, pour accueillir quatre journalistes littéraires belges. Une voiture nous conduit jusqu’aux bureaux de Rosie & Wolfe, la maison d’édition qu’il vient de créer, au cinquième étage d’un immeuble situé en plein centre de Genève. De la fenêtre, on peut presque admirer le fameux jet d’eau du lac Leman. L’homme est affable et disert. Il parle de son boulot d’éditeur, de sa petite équipe, des auteurs qu’il aime lire, comme Frantzen, Auster, Aurousseau, Foenkinos, et Tolstoï, Roth, Gary, Below, Gogol, Zweig, Dürrenmatt, un Suisse quand même…