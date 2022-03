Immobilier à Bruxelles: nouvelle vague d’appels à projets

Depuis 2010, citydev.brussels s’associe aux promoteurs pour construire des logements conventionnés dans la capitale via la formule gagnante des appels à projets. L’organisme public lance une sixième vague ce 10 mars.

L’organisme public régional Citydev.brussels a parmi ses missions celle de faciliter la construction sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de logements pour des familles modestes, d’entreprises industrielles, semi-industrielles ou encore artisanales à des conditions intéressantes et à des prix attractifs.

Outre sa mission, citydev a également une obligation : produire 200 de ces logements par an, ce qui n’est pas une mince affaire sur un territoire comme celui de la capitale où les terrains sont rares, et donc très chers. Afin d’accélérer sa production annuelle, il a lancé en 2010 des appels à projets qui placent à une même table le public et le privé. Une formule gagnante pour les deux parties, un “win-win” comme aurait dit Shakespeare…