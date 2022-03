Gilles Rigotti dispense des conseils judicieux pour bien acheter un bien immobilier

Avocat et président de la section Région wallonne du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, Gilles Rigotti a rédigé avec Jean Glaude, ingénieur civil architecte, un livre de bord retraçant les éléments importants et les écueils à éviter lors de l’achat ou de la vente d’un immeuble en Région wallonne et à Bruxelles.