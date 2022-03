Mercato cycliste: le Belge Thibau Nys prolonge jusque fin 2024 chez Baloise Trek Lions

Nys, champion d’Europe espoirs sur route et 6e des Mondiaux espoirs sur route en 2021, a aussi remporté une médaille de bronze chez U23 aux derniers Mondiaux de cyclocross.

« Cette prolongation de contrat me procure beaucoup de confiance et de sécurité. Je suis arrivé de manière assez logique dans cette équipe et je m’y sens comme à la maison », a dit Nys, 19 ans, qui a vécu une saison dans les labourés faite « de hauts et de bas ».