Youri Tielemans, l’éminence grise de Leicester: «Il a progressé pour devenir l’un des meilleurs médians d’Europe»

Milieu infatigable et ultra complet, Youri Tielemans s’est vite imposé comme le patron de Leicester, réputé pour être un tremplin formidable, et compte bien se mettre en valeur jeudi contre Rennes en huitième de finale aller de la Conférence League.

Parti à 19 ans d’Anderlecht pour Monaco, puis un an et demi plus tard en Premier League – six mois en prêt, puis définitivement à l’été 2019 –, Tielemans est un homme pressé. À 24 ans seulement, il a déjà des envies d’aller tutoyer les sommets et cela n’a rien d’une folie des grandeurs.

Les plus grands clubs sont associés à son nom : Liverpool, Manchester United et Arsenal en Angleterre, mais aussi le Real, la Juve, le Bayern ailleurs en Europe. L’intéressé, lui, a la tête sur les épaules mais peur de rien.