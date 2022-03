L’obésité, une maladie qui en cache souvent d’autres

L’obésité gagne du terrain en Belgique. Alors qu’elle concernait 16 % de la population en 2018, 20 % sont aujourd’hui touchés par cette maladie. Pour s’attaquer à cette problématique de santé publique, la Brussels West Obesity Clinic organise une journée de sensibilisation et de prévention ce vendredi. Son nom ? « Qui se cache derrière ? ». « Les patients en surpoids ou obèses présentent souvent des comorbidités telles qu’un syndrome d’apnée du sommeil, de l’hypertension, du diabète, un foie gras, des douleurs aux genoux ou encore au dos… Et ils n’ont souvent absolument pas conscience que ces problèmes de santé sont avant tout causés par leur poids. Cette journée a donc pour but de les mettre en lumière et d’en discuter », explique le Dr Julien Munck, chirurgien de l’obésité et coordinateur de la Brussels West Obesity Clinic au Chirec site Ste-Anne St-Remi.