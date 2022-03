Réforme du marché du travail - L'accord sur la situation des travailleurs de plateforme est "un flop" (coursiers)

Le gouvernement avait conclu cet accord dans le cadre du "deal emploi", le 15 février dernier. Cependant, il ne s'agit que d'une "coquille vide", selon les organisations pour qui "la cible est totalement ratée".

"Cette extension devait concerner tous les travailleurs des plateformes dites 'donneuses d'ordre'. Mais le texte ne prévoit d'extension que pour les travailleurs de plateforme sous statut indépendant. Or 85% des livreurs de plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, et 80% des prestataires de la plateforme Ring Twice prestent dans le régime dit de l'économie collaborative (ou P2P)", relèvent le Collectif des Coursiers et United Freelancers dans un communiqué. "Ils ne sont ni salariés, ni indépendants. Ils ne sont donc pas concernés par cette extension, qui dès lors rate complètement son objectif."