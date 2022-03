Pour arrêter la guerre en Ukraine, il faut empêcher les nouvelles guerres

Premier facteur. La guerre de survie entre deux puissances mondiales jadis fortes et incontestées mais en crise et de plus en plus affaiblies.

Armer l’Ukraine et adopter des sanctions très dures contre la Russie ne font qu’accentuer et exacerber la guerre. Ces mesures ne permettront pas de « libérer » les Ukrainiens, mais d’abattre la Russie et essayer de mettre par terre son économie (144 millions de personnes !). On sait, en effet, que la guerre en Ukraine n’est pas principalement une guerre entre Russes et Ukrainiens. Elle est le résultat, entre autres, de deux grands facteurs d’opposition et de conflits entre les pays et les groupes sociaux dominants à travers le monde. Essayons de comprendre.

La « guerre en Ukraine » fait partie de la nouvelle phase de la guerre qui oppose

les Etats-Unis et la Russie depuis l’écroulement et la disparition de l’URSS en 1989 et la fin de la guerre froide Est/Ouest. C’est, d’une part, la guerre que les groupes sociaux dominants des Etats-Unis (et, sous leur impulsion, des pays de l’Otan), ont menée contre la Russie ces trente dernières années pour en affaiblir la puissance politique, économique et militaire, en profitant de la grave crise de régime dans laquelle le pays était tombé en 1989. C’est une des guerres en cours par les Etats-Unis pour maintenir leur place de première puissance mondiale face aux facteurs d’érosion et d’affaiblissement qui ont contribué au retour en force aux Etats-Unis du « peuple américain » conquérant, nationaliste, raciste, dont Trump est devenu le champion le plus convaincu. À lire aussi Edgar Morin au «Soir»: «Il faut une Ukraine fédérale et neutre, trait d’union entre l’Est et l’Ouest»

C’est, d’autre part, la guerre à la fois de résistance contre la suprématie des Etats-Unis, et d’attaque, en faveur du rétablissement de la puissance perdue par l’écroulement de l’URSS, que les groupes sociaux dominants en Russie ont

poursuivie a) au plan international, dans un contexte de faiblesse croissante vis-à- vis de leur ennemi de la guerre froide et b) au plan continental à l’Est et à l’Ouest de l’actuelle Russie, vis-à-vis des pays/Etats devenus indépendants et hostiles par rapport à la Russie. La fascination de la puissance de la Russie d’antan, période URSS incluse, constitue pour Poutine et la plupart des leaders russes actuels des sources d’inspiration guerrière et despotique de leur stratégie de puissance.

L’avertissement de Gorbatchev

Pourtant Mikhaïl Gorbatchev avait été clair, sincère, dans un message oral public aux Etats-Unis (et à ses opposants russes) quelques mois avant la réunification de l’Allemagne en 1990. Il les a avertis de ne pas commettre l’erreur de considérer la disparition de l’URSS comme une victoire des Etats-Unis et du système capitaliste de marché. L’URSS, insista-t-il, s’est écroulée pour des causes structurelles internes car son système se démontra inefficace, injuste et intenable. Dès lors, il souligna que la priorité devait être donnée à la construction d’un nouveau système de sécurité européenne économique et politique garantissant des relations pacifiques Est-Ouest entre tous les peuples européens. Il reprenait ainsi une proposition plus ancienne qu’il avait faite aux Etats-Unis en faveur d’un démantèlement concordé des armes nucléaires. La proposition fut rejetée par les Etats-Unis, favorables uniquement à une réduction du nombre de missiles à tête nucléaire, si bien que Gorbatchev leur répondit : « OK, ainsi je garde la capacité de vous détruire non pas 6.000 mais 3.000 fois ». À lire aussi Hélène Carrère d’Encausse: «C’est le début de la fin du système poutinien»

Les Etats-Unis et les pays européens (ainsi que la Russie de Poutine) n’ont en rien tenu compte du message de Gorbatchev. Les Etats-Unis ont tout fait pour renforcer leur contrôle militaire de l’Europe (pour eux, c’est cela la « sécurité européenne ») et, à cette fin et avec l’accord et la soumission des alliés européens, de l’étendre par l’intégration à l’Otan à tous les pays ayant des frontières européennes avec la Russie (Biélorussie exclue). C’est une faute très grave dont nous tous en Europe et en Russie payons lourdement les conséquences.

Les Etats-Unis, seuls « gagnants » occidentaux

L’histoire de cette extension, faite de traités et d’accords non respectés et de promesses non tenues surtout du côté des Etats-Unis et, « par alliance » des Européens, est bien résumée dans un long article rigoureux de Hall Gardner,

professeur à l’American University of Paris, publié dans Other News, le 25

février dernier.

Poursuivant, face à un « ennemi » considéré systémique, leur stratégie de domination de toujours « La paix par la puissance », les Etats-Unis ont réalisé leur objectif. Ils ont « gagné ». Mais qu’ont-ils gagné ? Ils ont gagné d’étendre leur contrôle militaire (et politique) sur toute l’Europe (à l’exclusion de la Biélorussie). En outre, ils sont en train de réussir à transformer l’Otan en une puissante structure militaire à vocation mondiale au service du maintien de la puissance américaine dans le monde entier, dans les perspectives aussi de leurs autres guerres, en particulier la nouvelle guerre contre la Chine (et l’Inde). À lire aussi Guerre en Ukraine: les raisons pour lesquelles l’Otan n’interviendra pas

En Occident, ils sont les seuls à avoir « gagné ».

L’Union européenne a gagné l’impensable : une guerre « mondiale » en Europe entre non-Européens. Et comble de l’hypocrisie : pour financer l’envoi de matériel de guerre et les aides économiques aux Ukrainiens, la Commission européenne a puisé dans le « Fonds européen pour la paix » doté de 6 milliards d’euros.

Les Ukrainiens n’ont rien gagné, que dévastations et la fuite du pays (plus de deux millions de civils). En ce qui concerne le futur ils ont gagné de devenir une colonie militaire des USA et, par ricochet, une colonie économique de l’Allemagne et du marché intérieur européen.

Et les dirigeants Russes ? A ce jour, ils ont gagné militairement un plus grand pouvoir de négociation vis-à-vis des Etats-Unis lorsque les opérations miliaires s’arrêteront, mais ils ont perdu pour des générations le peuple frère et la crédibilité auprès des Européens. Pire, la majorité de l’opinion publique mondiale s’est tournée contre eux, au bénéfice des Etats-Unis.

C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter la stratégie d’extension vers l’Est de l’Otan. Les Etats-Unis se fichent ouvertement de la liberté et de l’indépendance des Ukrainiens (et des Européens). Ils sont intéressés principalement à réduire la puissance de la Russie.

La guerre est dans nos têtes

Deuxième facteur. La guerre est devenue une forme d’être du monde économique, technoscientifique et culturel dominant.