Climat - 80% d'entreprises européennes n'ont pas d'objectif climatique conforme à l'accord de Paris

Selon l'organisation, beaucoup d'améliorations sont encore possibles. Si les entreprises européennes les plus émettrices de CO2 faisaient aussi bien que les plus performantes sur le plan climatique, les émissions des entreprises en Europe seraient en effet réduites de moitié.

Son ONG et le cabinet Oliver Wyman ont analysé plus de 1.220 entreprises européennes qui ont rendu compte de leur impact sur le changement climatique, les forêts et la sécurité de l'eau en 2021 via CDP.