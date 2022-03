Cour Pénale Internationale: les complices de Poutine devront rendre des comptes eux aussi

L’agression subie par l’Ukraine est en elle-même une violation du droit international, qui proscrit le recours et la menace du recours à la force entre États souverains. Mais les actions commises par les forces russes régulières ou irrégulières (on pense aux mercenaires de l’entreprise Wagner) sont également soumises au droit des conflits armés.

Prohibés par la coutume internationale et plusieurs instruments internationaux comme l’article 8 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI), les crimes de guerre désignent la violation de plusieurs interdictions. Parmi elles, on peut mentionner les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées de manière large et arbitraire, les violations des droits des prisonniers de guerre, le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile, d’attaquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, ou encore de détruire, de piller ou de saisir les biens de l’ennemi.

Tous ceux qui le financent ou lui vendent des armes…

Si de tels crimes étaient commis, le Président Russe – qui ne pourrait pas se prévaloir de ses immunités devant les juridictions internationales – ne serait pas le seul visé. Bien sûr, les exécutants, comme les soldats, s’étant rendus coupables de ces crimes pourront être jugés.

Mais il en va de même pour les membres du gouvernement russe impliqués dans les décisions militaires, pour les membres de la chaîne de commandement militaire, pour toutes les personnes exerçant un contrôle sur les forces militaires comme paramilitaires ainsi que pour les responsables civils. Enfin, toute personne qui apporterait consciemment son concours ou une assistance substantielle à la commission d’un crime de guerre pourra être poursuivie. Tel est le cas des personnes qui aideraient à la réalisation de ces crimes et qui pourraient être jugées complices (voir l’affaire Eyad Al-Gharib en Allemagne, en 2021), mais aussi des entreprises et financeurs qui participeraient indirectement, par la fourniture de fonds ou la vente de matériels servant à la commission des crimes. En témoignent la mise en examen en France de Nexa Technologies pour des allégations de vente de matériel au régime du président Al-Sissi en Égypte, et la poursuite en Suède de Lundin Energy pour complicité de crimes de guerre en Soudan : aucun financeur de l’armée et régime russe, aucune entreprise ne sera à l’abri de poursuites si leur responsabilité dans les crimes de guerre susceptibles d’être commis est établie.

Au-delà des possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité, nous exhortons tous les combattants et parties au conflit à respecter l’ensemble du droit international humanitaire.

Bien que ni l’Ukraine, ni la Russie ne soient parties au Statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, la déclaration ukrainienne déposée le 8 septembre 2015 et reconnaissant la compétence de la Cour permet au Bureau du Procureur d’enquêter sur tout acte de génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre commis sur le territoire de l’Ukraine depuis le 20 février 2014. Un procès international est donc possible et le Procureur de la CPI a annoncé dès le 28 février l’ouverture d’une enquête qui inclura les crimes commis à l’occasion du conflit en cours.

Que tous les Etats européens décident d’exercer leur compétence universelle

Cependant, en vertu du principe de complémentarité, ce sont d’abord les tribunaux nationaux qui devront se prononcer et décider, ou non, de juger les responsables de ces crimes. À cet égard, les États européens peuvent agir sans délai pour mettre tous les dirigeants russes et biélorusses devant leurs responsabilités, et les pousser à stopper immédiatement la guerre : au nom de la compétence universelle, tous les États peuvent poursuivre tout criminel de guerre et tout complice se trouvant sur leur territoire, et demander leur extradition s’ils sont dans un pays tiers. C’est en utilisant cette compétence que la Suède, l’Allemagne et la France poursuivent déjà les auteurs et complices des crimes commis en Syrie ou dans d’autres théâtres de crimes internationaux, comme le montrent parmi d’autres les affaires Mouhannad Droubi (Suède, 2016), Haisam Omar Sakhanh (Suède, 2017) ou encore Anwar Raslan (Allemagne, 2022).

Pour casser les chaînes de commandement, d’approvisionnement et de financement de la guerre lancée par V. Poutine, nous appelons solennellement les États européens à exercer leur compétence universelle et à s’engager à l’exercer pour les crimes commis en Ukraine, comme la justice allemande l’a décidé ce jeudi 8 mars. Les criminels de guerre et leurs complices doivent savoir qu’ils n’auront aucun répit tant qu’ils seront vivants : il n’y a pas de prescription pour les crimes de guerre. Même s’il n’est arrêté que dans 30 ans, un militaire, un vendeur d’armes ou un financier qui est aujourd’hui acteur ou complice de ces crimes pourra comparaître devant ces tribunaux et finir sa vie en prison s’il est jugé coupable.