Fertilité: un traitement révolutionnaire développé par des scientifiques belges

Une équipe de scientifiques du laboratoire de recherche du Follikel Biologie (FOBI) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a développé en collaboration avec Brussels IVF, le centre de médecine reproductive de l’UZ Brussel, une nouvelle méthode de maturation in vitro (MIV) des ovules, appelée Capa-IVM. Il s’agit d’une méthode qui permet une approche douce et un traitement moins sévère pour les patientes ayant des problèmes de fertilité. Afin de pouvoir proposer ce traitement, Lavima Fertility, une spin-off de la VUB et de l’UZ Brussel, a été fondée, indique mercredi l’université dans un communiqué.

La méthode Capa-IVM est une approche alternative à l’obtention d’ovules de femmes subissant une FIV, dans laquelle les ovules de la femme sont obtenus après un traitement hormonal minimal ou nul, puis mûris in vitro. Les ovules sont ensuite fécondés et suivent les procédures standards de culture et de transfert d’embryons comme dans une FIV classique, poursuit la VUB.