Voici les 22 Belges qui participeront aux championnats du monde d’athlétisme en salle

Belgian Athletics, la fédération belge d’athlétisme, a annoncé mercredi la sélection qui prendra part à la 18e édition des championnats du monde d’athlétisme en salle. Ils se dérouleront du 18 au 20 mars à Belgrade, en Serbie. Elle comprend vingt-deux athlètes, neuf femmes et treize hommes. Douze disputeront des épreuves individuelles (quatre femmes et huit hommes), dix autres (cinq et cinq) ont été retenus en vue des relais.

Cynthia Bolingo, qui était qualifiée sur 60 m et 400 m et aurait dû participer au relais 4x400 m, a dû déclarer forfait, blessée à un tendon du genou qui a été opérée vendredi dernier.