Un grand pas en avant pour l’égalité: les courses Bruges-La Panne messieurs et dames jouiront de dotations équivalentes

La course messieurs, désormais dénommée Minerva Classic Bruges-La Panne, et son équivalent féminin, l’Exterioo Women’s Classic Bruges-La Panne, se tiendront les 23 et 24 mars prochains. La dotation du rendez-vous féminin a été augmentée à 40.000 euros, ce qui équivaut à la course messieurs. « C’est une nouvelle fantastique », a réagi la championne de Belgique Lotte Kopecky.

La course, qui a prolongé son partenariat avec Bruges jusqu’en 2026, présentera un plateau inhérent à son statut WorldTour. L’Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe), vainqueur sortant, sera bel et bien au départ de cette 46e édition, comme le Néerlandais Fabio Jakobsen chez Quick-Step Alpha Vinyl et l’Australien Caleb Ewan pour Lotto Soudal. D’autres cadors du sprint seront présents comme le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) ou encore le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).