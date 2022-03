Les films très attendus de 2022 et 2023 réalisés par des femmes

Au cours de l’année écoulée, ce sont principalement des femmes qui ont remporté les premiers prix dans la plupart des grands festivals tels que Sundance, Cannes et Venise (de Sian Heder et Blerta Basholli à Julia Ducournau et Audrey Diwan). Sans oublier Chloé Zhao, qui a remporté l’Oscar de la meilleure réalisatrice pour « Nomadland » ! Et puis il y a eu les gros succès comme Black Widow et Eternals.

Selon les études les plus récentes, le nombre de femmes derrière la caméra ne cesse d’augmenter. Nous ne pouvons que l’applaudir et l’encourager.