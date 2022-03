Courtois face au trio Messi-Neymar-Mbappé: entre arrêts mémorables et probables futurs coéquipiers (vidéos)

À maintes reprises, le portier des Diables rouges a croisé le fer avec Messi et Neymar. Auteur de plusieurs prestations remarquables, le Belge a déjà écœuré l’ancien duo du FC Barcelone. Ce mercredi, il devra à nouveau répondre présent pour contenir les assauts des Parisiens. Retour sur la relation entre Courtois et le trio offensif du PSG.

Des trois attaquants, l’Argentin est celui qui l’a le plus souvent affronté dans sa carrière. Déjà 10 ans que les deux footballeurs se croisent : la première confrontation a eu lieu lors de la saison 2011-2012 lorsque Courtois jouait encore à l’Atlético Madrid. Un mauvais souvenir pour notre compatriote, Le Barça s’était imposé 5-0 au Camp-Nou, Lionel Messi avait marqué un triplé. Depuis, le constat n’a pas toujours été le même, et l’ancien joueur de Genk a aussi eu ses moments de gloire.

Le 5 juillet 2014, la Belgique joue l’Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde. Déjà mené 1-0, Courtois se retrouve seul face au numéro 10, il remporte son face-à-face et maintient l’espoir pour toute une nation. Son penalty arrêté il y a trois semaines figure aussi comme un moment fort dans la confrontation entre les deux hommes. Au total, ils se sont croisés à 19 reprises, la Pulga a marqué 9 fois.

Courtois face à Neymar

Quand on pense à ces deux-là, nous sommes obligés de nous remémorer l’arrêt monumental de Courtois face au Brésil en 2018, lors de la dernière Coupe du monde. Ce soir-là, le portier belge a dégoûté le pays du football et a sauvé la Belgique dans les arrêts de jeux du match, un arrêt XXL et le trophée du meilleur gardien de la compétition, des éléments qui ont définitivement convaincu les dirigeants madrilènes de l’acquérir quelques semaines plus tard.

Au niveau du bilan, les deux joueurs se sont rencontrés 9 fois, Neymar n’a marqué que deux buts. Ça fait huit ans que le Brésilien n’a plus fait trembler les filets de notre compatriote, son dernier but remontant à 2014 lorsque le Barça affrontait l’Atlético en quart de finale de la Ligue des Champions.

Courtois face à Mbappé

Malgré le peu de confrontations, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur le duo Courtois-Mbappé. Premièrement, des trois attaquants, c’est certainement le plus dangereux à l’heure actuelle malgré son coup reçu à l’entraînement ce lundi après-midi. Au match aller, les deux joueurs se sont renvoyés coup pour coup, l’ancien Monégasque a essayé à de multiples reprises de faire craquer le portier belge, il n’y est arrivé qu’en fin de rencontre avec un but à la 94e minute. Avant cela, Courtois l’avait écœuré en arrêtant toutes ses tentatives. Nul doute que même sur une jambe, Mbappé sera l’homme le plus dangereux pour les Merengues, le gardien belge devra sortir un nouveau grand match pour contenir les différentes tentatives du champion du Monde 2018, et espérer qualifier son équipe pour le tour suivant.