Trafic de faux Covid Safe Ticket: trois personnes sous mandat d’arrêt

La police judiciaire fédérale (PJF) de Mons-Tournai a mené, le 28 février, avec l’appui de la PJF de Bruxelles et de la zone de police Bruno, six perquisitions sur les deux arrondissements judiciaires du Hainaut et de Bruxelles. L’opération faisait suite à l’interpellation d’un suspect dans le cadre d’un dossier initié en 2021 dans lequel les services de la PJF de Mons-Tournai avaient pu mettre au jour les activités d’un réseau actif dans le trafic de faux Covid Safe Ticket (CST) », a indiqué mercredi le parquet de Mons-Tournai.

À lire aussi Groupes sanguins, immunité croisée… pourquoi certains échappent au coronavirus

Le ministère public a précisé que l’enquête avait initialement été orientée vers un réseau de trafic de stupéfiants. L’exploitation du GSM d’un des suspects a permis d’établir que ce dernier pouvait être également actif dans le trafic de faux CST français. Quatre-vingt-huit « CST » ont ainsi été retrouvés sur son téléphone portable. Les faux certificats auraient été fournis par un ressortissant français via le réseau SnapChat, puis écoulés par l’intéressé via divers intermédiaires.