Les Red Flames défieront l’Angleterre, l’Autriche et le Luxembourg en préparation de l’Euro

Afin de se préparer au rendez-vous continental, l’équipe nationale belge féminine de football affrontera l’Angleterre à Wolverhampton le 16 juin, puis l’Autriche et le Luxembourg les 26 et 28 juin en Belgique. L’Union belge de football l’a annoncé mercredi, précisant qu’un 4e match de préparation, fin juin, allait normalement s’ajouter au programme.

La Belgique, 20e mondiale, défiera ensuite l’Autriche (FIFA 21), une autre nation qualifiée pour l’Euro. Un duel contre le Luxembourg (FIFA 118) est aussi au programme. Les horaires des coups d’envoi et les lieux de ces deux matches à domicile ne sont pas encore connus.

Avant de prendre le cap de l’Angleterre, où elle défiera la France, l’Italie et l’Islande dans le groupe D, la Belgique doit continuer ses qualifications au Mondial 2023. Deuxième du groupe F derrière la Norvège, l’équipe d’Ives Serneels doit se rendre en Albanie (7/4) et au Kosovo (12/4). Les qualifications se ponctueront en septembre par des duels contre la Norvège (2/9) et en Arménie (6/9).