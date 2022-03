Cascadeur: des arrangements somptueux

Il y a une dizaine d’années, c’est le Messin Alexandre Longo qui se faisait connaître le visage casqué. On a toujours aimé avancer casqué en France, sans pour autant être DJ ou issu du monde de la musique électronique. Cascadeur publiait il y a quatre ans son troisième album, Camera. Ce qui ne veut pas dire qu’il a disparu depuis puisqu’il participait encore récemment au soundtrack de la série Lupin. Il se dit néanmoins revenant car il a retrouvé sa voix pour un disque chanté aussi bien en anglais qu’en français, avec des arrangements somptueux qui flirtent avec une pop symphonique, atmosphérique et chorale. Cascadeur a son propre style – la marque des gens talentueux – et c’est en homme volant qu’il nous revient, en tenue de base jumping, planant au-dessus d’un monde pas folichon. Avec cet album plus léger et aérien, il échappe à la gravité, entre rêves (« In A Dream ») et silences (« Silence »), entre la voix grave de Stuart Staples (« Wanted ») et ses propres vocalises haut perchées…

Decca-Universal.