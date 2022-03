Metz, autant un problème qu’une solution pour Seraing?

Indispensable préambule : sans le FC Metz, le RFC Seraing n’existerait pas tel qu’on le connaît aujourd’hui. Il y a tout lieu de penser que le club du Pairay évoluerait dans l’une des séries « Amateurs ». Au lieu de cela, il fait partie de l’élite. Ce n’est pas pour ce motif que tout est rose au pays du fer et du cristal. La D1A, c’est bien. À condition de s’y maintenir puis de s’y installer de façon durable. Le pari est loin d’être gagné. Une question se pose. Le partenariat, qui fait de Seraing un satellite de Metz fonctionne-t-il de façon efficace ? L’avant-dernière place occupée par les Métallos apporte un élément de réponse : pas vraiment. Seraing, par la grâce de son propriétaire Bernard Serin et de son président Mario Franchi, présente une comptabilité saine et transparente. Niveau sportif par contre, on ne peut pas en dire autant…