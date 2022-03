Midnight Oil: un rock mélodique mais bien couillu

Premier véritable album des Australiens avec Pete Garrett à leur tête depuis vingt ans et le Capricornia de 2002, ce Resist est la suite logique de leur reformation scénique de 2016, après dix ans de hiatus pour causes politiques (Peter ayant été ministre de l’Environnement). Célèbre pour son « Beds Are Burning » de 1987 et ses combats écologistes, antinucléaires, pacifistes et en faveur des aborigènes, Midnight Oil a toujours été un groupe engagé se servant d’un rock mélodique mais bien couillu comme d’un poing levé pour défendre ses idées. C’est une fois de plus le cas avec Resist qui s’ouvre par « Rising Seas » parlant des changements climatiques. Chansons utiles, chansons manifestes, Pete chante ici, comme à son habitude, son attachement à une terre en voie de disparition et à des valeurs humanistes, en une heure et douze morceaux qui sont l’essence même du rock. « We Resist » fait partie de ces protest songs qui ont pavé l’histoire de la musique. Rock’n’roll is still burning, pourrait-on dire !

Sony Music.