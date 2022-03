Tears For Fears: de belles chansons au parfum d’antan

Il aura fallu attendre près de dix-huit ans pour entendre un nouvel album de Tears For Fears. Cela fait longtemps que Roland Orzabal et Curt Smith se sont réconciliés pour tourner dans le monde entier à plusieurs reprises sur le mode « best of », avec des concerts très convaincants, mais sans pour autant se décider à retourner en studio pour un long format. Faut dire que le groupe anglais a tout dit au travers de ses trois premiers albums (trois chefs-d’œuvre à succès parus entre 1983 et 1989). Avec des chansons d’une puissance tant rythmique que mélodique inouïe, Tears For Fears a marqué les années 80 et c’est donc avec une véritable excitation qu’était attendue cette nouvelle livrée. Un disque qui décevra ceux qui ne considèrent le groupe que pour leurs tubes, n’attendant que ça, alors qu’ici, ce sont surtout de belles chansons au parfum d’antan qu’on retrouve, avec toujours cette science des arrangements complexes, des belles envolées, des breaks à volonté, des textes profonds, une production nickel, la belle voix de Curt… Tout cela se retrouve sur ces dix (longs) morceaux d’une belle cohérence à apprécier sans nostalgie…

Concord-Universal.