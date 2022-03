Marillion: c’est l’heure où les enfants doivent rentrer à la maison

Décidément, c’est la semaine des anciens ! Le groupe de progrock britannique a connu plusieurs vies. Après le succès dans les années 80 avec le chanteur Fish (qui aimait Peter Gabriel au point de l’imiter dans sa période Genesis), Steve Hogwarth l’a remplacé ne renouant que récemment, et de façon tout à fait indépendante, avec une sorte de reconnaissance. Un retour en grâce balisé en 2016 avec leur dix-huitième album Fuck Everyone and Run (F E A R). Après la parution en 2019 d’une compilation de leurs œuvres en version orchestrale avec quelques Friends, Marillion est de retour, bien décidé à reprendre les affaires là où les avait interrompues la crise covid. An Hour Before It’s Dark, c’est l’heure où les enfants doivent rentrer à la maison avant qu’il ne fasse noir et l’heure avant que le monde ne coure à sa perte. C’est donc une fois de plus de façon engagée et sur le mode progrock, avec six morceaux allant de 4’21 à 15’20 que nous revient Marillion, avec ces longues digressions progressives. Le plus amusant, c’est que tout cela a été enregistré au Realworld Studio d’un certain Peter Gabriel…

earMUSIC-V2.