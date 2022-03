Avril Lavigne: une voix hurlante qui n’a pas d’âge

La chanteuse canadienne au look émo-goth-grunge publiait il y a vingt ans, à l’âge de 17 ans, son premier album. Influencée par des groupes punk-rock du genre Blink-182, Sum 41 et Green Day, la petite Avril est vite devenue l’idole et l’égérie des ados américains ivres de khôl et de riffs saignants. 20 ans plus tard, la revoici avec son septième album renouant avec son style musical des débuts, un rock guitares basique et cette voix hurlante qui n’a pas d’âge. Le problème est que ses fans ont vieilli et écoutent dorénavant du rap ou de l’électro. À moins que dans la foulée de Måneskin et de beaucoup d’autres, Avril sonne le grand retour du rock. C’est tout le bien qu’on lui souhaite, surtout après des années d’ennuis de santé et de changements dans sa vie sentimentale qui l’ont vu demander la nationalité française (en hommage à son père français), obtenue en 2011. La petite punkette a donc plutôt bien grandi, résistant aux poupées pop qui veulent la remplacer. Avec ici des duos avec Gun Kelly, blackbear et Mark Hoppus, son idole de Blink-182, elle fait tout pour nous prouver que le temps n’a aucune prise sur elle. Autant s’en réjouir…

Atlantic-Warner.