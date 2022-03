Réforme du marché du travail - L'accord sur la situation des travailleurs de plateforme est "un flop" (coursiers) - 2 L'accord du gouvernement fédéral sur la situation des travailleurs de plateforme relève d'une "bonne intention", mais se révèle être "un flop", tranchent mercredi le Collectif des Coursiers et United Freelancers (CSC), après avoir examiné les textes.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Le gouvernement avait conclu cet accord dans le cadre du "deal emploi", le 15 février dernier. Cependant, il ne s'agit que d'une "coquille vide", selon les organisations pour qui "la cible est totalement ratée". "Cette extension devait concerner tous les travailleurs des plateformes dites 'donneuses d'ordre'. Mais le texte ne prévoit d'extension que pour les travailleurs de plateforme sous statut indépendant. Or 85% des livreurs de plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats, et 80% des prestataires de la plateforme Ring Twice prestent dans le régime dit de l'économie collaborative (ou P2P)", relèvent le Collectif des Coursiers et United Freelancers dans un communiqué. "Ils ne sont ni salariés, ni indépendants. Ils ne sont donc pas concernés par cette extension, qui dès lors rate complètement son objectif."

"On se demande bien comment deux travailleurs qui prestent pour la même plateforme, dans les mêmes conditions, au même moment, pour la même durée, et qui courent les mêmes risques, pourraient l'un être couvert en cas d'accident du travail et l'autre pas", poursuivent les organisations. Et d'insister: "s'il fallait encore démontrer que ce régime dit de l'économie collaborative engendre des différences de traitement injustifiables entre travailleurs, et qu'il est donc probablement inconstitutionnel, le gouvernement vient de le prouver". Dans l'espoir d'une meilleure protection des travailleurs, les coursiers plaident pour une inversion de la logique actuelle. "Au lieu que le travailleur doive entamer de longues procédures judiciaires pour faire reconnaître ses droits, qu'il les reçoive d'office sauf si la plateforme prouve préalablement qu'elle n'est qu'un intermédiaire neutre et qu'elle n'organise en rien le travail", suggèrent-ils.