Kit Downes: classe et inventivité

Kit Downes est un claviériste britannique, spécialiste de l’orgue. Il a enregistré nombre d’albums sur un Hammond, un harmonium, un orgue d’église. Ici, il joue du piano en trio, avec le Suédois Petter Eldh à la contrebasse et le Britannique James Maddren à la batterie. Onze morceaux, cinq composés par Kit, cinq composés par Petter et une reprise abstraite et remarquable du « Castles made of sand » de Jimi Hendrix. L’ensemble forme une sorte de suite lyrique, complexe, à la métrique mouvante, mais toujours accessible et émouvante. Ça ne swingue pas de façon énergique et entraînante, mais ça groove lentement et ça s’insinue durablement dans l’esprit. Pas de folle farandole, pas de riffs tonitruants, mais une petite musique intimiste, intelligente et belle qui s’impose, par son inventivité et sa classe. L’osmose des trois musiciens est parfaite. Et de « Minus Monks » à « Math Amager » via « Class Fails », tout est élégant.

ECM