Michel Vrydag Mapping Roots: la vitalité d’un trio très coloré, très puissant, très énergique

Un trio piano basse batterie, comme celui de Kit Downes, ci-dessus. Mais ce n’est pas vraiment la même chose. D’abord parce que la basse de Michel Vrydag est une basse électrique, ensuite parce que c’est lui qui a composé les quatorze morceaux de ce double album, enfin parce que sa musique est plus brillante qu’intimiste. Le bassiste, qui a étudié avec Benoît Vanderstraeten et avec Michel Hatzigeorgiou, utilise les possibilités de ses basses en tant qu’instruments mélodiques autant que rythmiques. Il est accompagné de Bram Weijters, pianiste flamboyant, et du dynamique batteur néerlandais Daniel Jonkers. Un CD plus jazz, un CD plus rock. Mais partout toute la vitalité d’un trio très coloré, très puissant, très énergique, où la basse trace un chemin que le batteur balise et sur lequel le pianiste danse avec agilité et lyrisme. Racines swing, world, rock : Michel Vrydag les a digérées et nous les rend avec une belle vigueur et, sur certains morceaux, une vraie tendresse.

Double CD Unit Records