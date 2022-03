One voice, one cello & a mad Belgian: un duo plein de verve et de fraîcheur

Jennifer El Gammal et Rupert Gillett se sont rencontrés en Angleterre. La saxophoniste soprano belge et le violoncelliste anglais chantent tous les deux, elle joue aussi du mélodéon, un petit accordéon diatonique. Et voilà un duo plein de verve, de fraîcheur, inspiré par le jazz et la chanson, française comme anglaise. Mix de tradition et d’inventivité, d’intimité et d’humour, de candeur et d’intelligence. J’ai vu le duo dans la petite salle d’Art-Base à Bruxelles il y a quelques semaines : c’était pétillant, gracieux et ironique. Avec des moments pleins d’émotion, comme avec « Je pleure parfois », de drôlerie avec « Disraeli », d’enfance avec « A quoi servent les nuages ? » L’album a été enregistré live en France et en Angleterre. Il rend parfaitement la spontanéité et le sourire de ce duo d’artistes qui ne cesse de dessiner des sourires sur les visages des spectateurs.

onevoiceonecelloandamadbelgian.com