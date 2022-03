Ensemble Kheops: captivant et émouvant

Pour ce deuxième disque chez Cypres, qui entre dans la célébration du trentième anniversaire du label, l’ensemble se transforme en trio (clarinette, violoncelle, piano) et est rejoint par la violoniste Tatiana Samouil. Au programme : quatre œuvres faisant la part belle à la clarinette, composées à Vienne au tournant des XIXe et XXe siècles.

L’exercice est à la fois captivant et émouvant. Le programme subtilement construit. Il laisse en effet entrevoir un répertoire parfois moins connu, difficile et laisse à la clarinette de Ronald Van Spaendonck une magnifique occasion de s’épanouir pleinement. D’abord dans le Trio op. 114 de Brahms où la puissance et la profondeur du violoncelle de Marie Hallynck dialoguent de manière imagée avec les nuances de la clarinette. Trouvant aussi une force émouvante dans l’Adagio. Puis dans l’atmosphère changeante mais toujours captivante des Quatre pièces op. 5 pour clarinette et piano d’Alban Berg, où piano et clarinette se répondent naturellement pour révéler des sonorités ultimes.

Le programme est habilement complété par le flamboyant adagio du Kammerkonzert (version violon, clarinette et piano) où le violon trouve une douceur amère. Ainsi que par une version touchante du Trio op. 3 de Zemlinsky.

Un programme qui rend cette musique complexe accessible, émouvante et prenante, à ne pas manquer en live lorsque l’occasion vous sera offerte.