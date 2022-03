Langlois de Swarte, Les Ombres: une interprétation grandiose et virtuose

En compagnie de cet ensemble co-dirigé par la violiste Margaux Blanchard et le flûtiste Sylvain Sartre, Langlois de Swarte continue d’explorer le répertoire du violon du début du XVIIIe siècle en unissant les pages de trois compositeurs incontournables à l’époque : Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair et Pietro Locatelli.

Un disque porté par une interprétation grandiose et virtuose. Enivrante aussi parfois. Un son clair et intense. Et par un dialogue intelligent entre le soliste et l’ensemble.