Your Space, le module en bois qui en jette

A quelques encablures du centre d’Andenne, l’entreprise Jumatt déploie ses fastes dans une usine de 12.000 m2 où s’activent quelque 70 ouvriers. Créée en 1965 par Jules Matthys, un entrepreneur flamand, elle a bâti à ce jour plus de 20.000 maisons en bois en Belgique, principalement en Wallonie, sur la base de modules construits et assemblés en usine avant d’être véhiculés sur les chantiers. A sa période de gloire, c’est-à-dire entre la fin des années 70 et le début des années 80, Jumatt, qui appartient depuis 2000 au groupe Bostoen, produisait un millier de maisons par an. L’an dernier, elle en a construit 77.