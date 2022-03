La demande de constructions en bois est en bonne voie

Le prix. C’est évidemment LA grande question du moment dans le secteur de la construction bois. Avec la crise du coronavirus, puis la reprise économique chahutée, les tarifs de tous les produits se sont envolés en 2021. Ceux des panneaux ont quadruplé. Ceux des poutres et poteaux ont doublé. Cette évolution est mondiale. L’explication principale : la demande s’est brutalement accrue alors que l’offre planétaire en bois n’est pas extensible.

Aujourd’hui, la situation s’est un peu calmée. Mais à peine. « Les prix ne sont toujours pas redescendus à leur niveau de 2019 », précise Emmanuel Defays, le directeur de l’Office économique wallon du bois. « Ceci dit, les conséquences sur les constructeurs et les bâtisseurs en bois n’ont pas été trop négatives. On a un temps redouté que les premiers souffrent de marges restreintes et que les seconds se détournent des maisons en bois. Cela ne s’est pas produit. »