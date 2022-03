Par N.Ce et B.Dx

Pourquoi faites-vous du théâtre et de l’opéra ? Pour transmettre ? Pour approfondir votre rapport au monde ?

Peut-être n’aurais-je pas survécu si je ne faisais pas ce que je fais. Il arrive dans la vie où l’on se dit que la place que l’on cherche, en cette « erreur » qu’est la vie – la vie étant comme une erreur générale du hasard – est la place où il est possible de survivre. À la manière de l’artiste Christian Boltanski qui, jusqu’à 26 ans, a passé sa vie dans la voiture de sa mère qui avait la polio, à attendre son père qui travaillait à l’hôpital… jusqu’au moment où il a découvert qu’il était temps de finir avec l’âge de l’enfance et de passer à « l’enfant adulte ». Oui, c’est un peu cela que l’on fait en tant qu’artiste : à un moment, on se déclare « enfant adulte ».