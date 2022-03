«Seuls les Justes m’intéressent»

Dans votre discours en tant que président du jury pour le Prix du livre européen 2018, vous avez déclaré que les livres sont aujourd’hui transformés en produits, que l’analphabétisme gagne du terrain, que les populismes se renforcent…

La chute spectaculaire du nombre de lecteurs des grands auteurs et des essayistes les plus importants peut paraître dérisoire par rapport aux violences et aux peurs qu’éprouvent les Européens depuis deux ans. Et pourtant je crois que c’est un signe très inquiétant pour notre culture, pour la civilisation européenne. Nous faisons partie, nous qui accordons aux livres une place essentielle dans nos vies, d’une catégorie toujours plus rare, celle des survivants.