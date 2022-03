Prison ferme pour une mère qui, avec son fils de 15 ans, prostituait une ado

Une peine de 36 mois d’emprisonnement ferme a été prononcée, ce mercredi au tribunal correctionnel de Liège, à l’encontre d’une quadragénaire coupable de faits de proxénétisme commis avec son gamin de 15 ans, qui avait décidé de se lancer dans cette activité délictueuse lucrative. Le dossier avait débuté en janvier 2021 avec la fugue d’une mineure d’âge, cadette d’une grande fratrie où jamais aucun problème n’avait été constaté. Ce sont ses frères et sœur qui avaient décidé de mener leur enquête pour tenter de la retrouver, et ils avaient réalisé un dossier contenant le fruit de leurs recherches, qu’ils avaient déposé à la police. Ils avaient notamment pris des images de la gamine accompagnant un homme dans un hôtel de passe, et ils avaient retrouvé une petite annonce proposant leur sœur sur le site « Quartier rouge », dédié à la prostitution.