Stratégie: «L’Otan et l’Europe face à un tournant historique»

Voici un ouvrage qui tombe à point nommé. La Belgique, l’Otan et la Guerre froide que livre Estelle Hoorickx chez Racine ramène aux décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, moment où le monde faillit sombrer dans l’apocalypse nucléaire. L’étude connaît pourtant une étonnante actualité grâce aux chapitres qu’elle consacre aux tentatives d’européaniser l’Otan et à la création d’une communauté atlantique, le tout vu à travers les yeux d’André de Staercke. Ce diplomate de haut vol, ami de Churchill et de Salazar, a formé avec Paul-Henri Spaak et Pierre Harmel un trio tout entier voué à la défense de la Belgique et de l’Europe.

Votre livre s’attache à la personnalité d’André de Staercke, l’un des diplomates les plus inspirés qu’ait connus la Belgique de l’après-guerre. Que reste-t-il de lui dans cet Otan qu’il a contribué à façonner ?