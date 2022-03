Wout van Aert après sa victoire dans le chrono de Paris-Nice: «Une semaine parfaite jusqu’à présent»

Le Belge a gagné ce mercredi la 4e étape de Paris-Nice, un contre-la-montre individuel de 13,4 kilomètres à Montluçon, devant deux de ses coéquipiers, et a pris les commandes de la course devant le Slovène Primoz Roglic.

Van Aert a remporté le chrono devant ses équipiers Primoz Roglic et Rohan Dennis. Ce dernier a longtemps détenu le meilleur temps. « Notre entraîneur avait calculé que le temps gagnant serait d’environ 17 minutes. Mais Rohan a bouclé le parcours en 16 : 25 », a souri Van Aert. « Les deux dernières heures avant le départ, tout le monde était déjà inquiet de savoir si nous allions pouvoir battre ce temps. »

Le parcours dessiné entre Domérat et Montluçon était dur. « C’était une mission difficile. Toujours en haut et en bas. Je n’ai pas vraiment trouvé un tempo constant, surtout dans la dernière partie, raide. J’ai réussi à me préserver un peu dans les descentes et à tout donner dans les montées. »